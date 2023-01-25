В ЕС согласовали продление санкций против РФ на полгода, - журналист Йозвяк

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в твиттере .

"Послы ЕС теперь официально дали зеленый свет на продление всех экономических санкций ЕС в Россию еще на шесть месяцев", - написал он.

Страны ЕС работают над десятым пакетом санкций против России , который, как планируется, вступит в силу в феврале – к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

23 января еще восемь стран Европы присоединились к решению блока о персональных санкциях против лиц в связи с военной агрессией РФ против Украины, продленных в сентябре 2022 года.