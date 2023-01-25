В ЕС согласовали продление санкций против РФ на полгода, - журналист Йозвяк
Европейский Союз согласовал продление экономических санкций против России на полгода
Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в твиттере .
"Послы ЕС теперь официально дали зеленый свет на продление всех экономических санкций ЕС в Россию еще на шесть месяцев", - написал он.
- Страны ЕС работают над десятым пакетом санкций против России , который, как планируется, вступит в силу в феврале – к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.
- 23 января еще восемь стран Европы присоединились к решению блока о персональных санкциях против лиц в связи с военной агрессией РФ против Украины, продленных в сентябре 2022 года.
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