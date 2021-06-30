В ЕС согласовали новые санкции за Крым в отношении России - журналист
По информации журналиста Рикарда Йозвяка, 13 июля ЕС наложит новые санкции на РФ за оккупацию Крыма
Об этом брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в Twitter.
"Послы ЕС дали зеленый свет экономических санкций в отношении России, как и ожидалось. (Санкции - ред.) должны принять на встрече министров иностранных дел ЕС 12 июля", - написал Йозвяк
- Напомним, 29 июня представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что ЕС продолжит давить санкциями на Россию из-за кибератак и отказа сотрудничать в расследовании сбивания рейса MH17 над Донбассом
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное