В ЕС согласовали новые санкции против РФ и Беларуси, - СМИ
Министры иностранных дел стран Европейского Союза на заседании в понедельник достигли предварительного согласия об ужесточении санкций против России и Беларуси в связи с полномасштабной агрессией против Украины
Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Похоже, среди глав МИД стран ЕС вчера сложился консенсус относительно дальнейшего введения санкций против России (но не в энергетической сфере) и Беларуси. Последний проект заключения Европейского совета в этом плане более строг в отношении Беларуси", – написал Джозвяк в Twitter.
Он добавил, что в ближайшие дни ЕС "ускорит работу" в этом направлении.
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