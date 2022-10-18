В ЕС согласовали новые санкции против РФ и Беларуси, - СМИ

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Похоже, среди глав МИД стран ЕС вчера сложился консенсус относительно дальнейшего введения санкций против России (но не в энергетической сфере) и Беларуси. Последний проект заключения Европейского совета в этом плане более строг в отношении Беларуси", – написал Джозвяк в Twitter.

Он добавил, что в ближайшие дни ЕС "ускорит работу" в этом направлении.

Напомним, пять государств ЕС предлагают синхронизировать санкции против России и Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb