Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что страны-члены Европейского Союза 19 декабря обсудят ограничение цены на газ, которое почти на треть ниже первоначального предложения. Таким образом, они пытаются выйти из тупика и сдержать энергетический кризис.

Известно, что председательствующее в ЕС правительство Чехии предложило снизить потолок до 188 евро за мегаватт-час по сравнению с 275 евро, предложенными Европейской комиссией в прошлом месяце.

Последний пересмотр, доведенный до сведения стран-членов, произошел всего через несколько дней после того, как лидеры блока поддержали скорую сделку по мерам вмешательства в рынок. Ранее Германия выступала за осторожный подход, а Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного инструмента с ограничением цены ниже 200 евро.

Согласно последнему пересмотру, так называемый механизм коррекции газового рынка будет срабатывать, когда стоимость контрактов на месяц вперед и год вперед на нидерландском хабе превысит 188 евро за мегаватт-час в течение трех дней. Также предусмотрено, чтобы разрыв с заранее определенной корзиной цен на СПГ превышал 35 евро.

ЕС ранее согласовал добровольное сокращение потребления газа на 15%. Проект предусматривает, что Брюссель будет следить за исполнением и может активировать обязательное сокращение или пересмотреть цели, если меры окажутся неэффективными.

22 ноября СМИ сообщили, что Европейская комиссия разработала проект регламента, в котором предлагается установить верхний лимит цен на природный газ во избежание рекордно высоких цен, которые наблюдались в августе.

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