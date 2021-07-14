В ЕС решили отказаться от двигателей внутреннего сгорания за 15-20 лет, - СМИ
14 июля в ЕС рассмотрят меры о полном прекращении продаж бензина в союзе для борьбы с выбросами и потеплением
Об этом рассказывает Reuters .
В среду, 14 июля, Европейский Союз намерен предложить меры, в рамках климатического пакета, которые будут означать фактическое прекращение продаж бензиновых и дизельных автомобилей в течение 20 лет и ускорят переход на электрический привод.
Многие автопроизводители уже объявили о крупных инвестициях в электрификации, частично в ожидании жестких целей выбросов от европейского регулятора, но хотят знать, поддержит ли их ЕС финансово, строя общественные зарядные станции, и как скоро Союз хочет, чтобы гибридные авто и машины с двигателями внутреннего сгорания были запрещены.
"До 2040 года большинство моделей автопроизводителей в любом случае будут в значительной степени на электротяге", - сказал Ник Паркер, управляющий директор консалтинговой компании AlixPartners.
По его словам, вопрос стоит в том, решит ли ЕС централизованно запретить двигатели внутреннего сгорания для машин или оставит свободу автопроизводителям выбирать, что производить.
В прошлом месяце Volkswagen заявили, что прекратят продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе до 2035 года, а несколько позже в Китае и США, как часть перехода на электромобили.
На прошлой неделе компания Stellantis, четвертый производитель в мире, выпускающий авто под марками Jeep, Chrysler, Dodge, Fiat, Citroën, Peugeot, Opel, Alfa Romeo и еще рядом брендов, заявила, что до 2025 года инвестирует более 30 млрд евро ($ 35 млрд) на электрификацию своей линейки.
Выбросы углерода в ЕС от автомобильного транспорта фактически выросли за последние годы, и новые меры имеют целью привести сектор в соответствие с общей стратегией Союза по достижению нулевых нулевых выбросов до 2050 года.
Европейская Комиссия, которая представляет обязательные цели выбросов, которые фактически делают невозможной продажу новых транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, с 2035 или с 2040, сообщают источники, знакомые с обсуждениями.
Ожидается, что существующая цель уменьшения выбросов СО2 на 37,5% от нынешних уровней до 2030 г. будет заменена сокращением между 50% и 65%.
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