В ЕС рекомендуют ограничить въезд украинским туристам - каждая страна евросообщества будет решать отдельно

Об этом сообщает МИД Украины.



"5 ноября послы государств - членов ЕС подготовили решение Совета ЕС исключить Украину из перечня третьих государств, граждане которых могут совершать несущественные (туристические) поездки в ЕС", - говорится в сообщении.

МИД добавляет, что временные ограничения касаются только туристических поездок и не означают отмены безвиза.

"ЕС регулярно обновляет "зеленый" список и, в случае улучшения эпидемической ситуации, принимает решение о возвращении той или иной страны в такой перечень", - отметили в министерстве.

Чтобы страна попала в "зеленый" список, необходимо соответствовать следующим критериям:

не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 000 жителей за последние 14 дней; стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев;

не менее 300 тестов на 100 000 жителей, проведенных за предыдущие 7 дней;

не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за предыдущие 7 дней;

учитывается также прогресс в вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.

МИД призвал граждан Украины вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические требования, чтобы ситуация улучшалась и не влияла на свободу передвижения.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что подготовленное решение носит рекомендательный характер и каждая отдельная страна ЕС будет принимать решение относительно правил въезда украинских граждан.



"После исключения Украины из "зеленого" списка ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", - написал он в Twitter .