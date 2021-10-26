В ЕС рекомендовали бустерные прививки вакциной Moderna
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало делать третью (бустерную) прививку против COVID-19 для людей в возрасте от 18 лет вакциной компании Moderna
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
По данным регулятора, третья доза вакцины Moderna, введенная через 6-8 месяцев после второй, привела к повышению уровня антител.
Решение EMA является рекомендательным, вопрос вакцинации бустерными прививками будет решать каждая страна ЕС самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Ранее регулятор ЕС рекомендовал бустерные прививки вакциной Comirnaty от компании BioNTech/Pfizer.
Бустерные прививки уже начали делать в Ирландии, Италии, Германии и Франции, не дожидаясь рекомендаций ЭМА.
Кроме того, третьими дозами вакцин делают прививки в Великобритании, США, Израиле и некоторых других странах.
В то же время Всемирная организация здравоохранения отмечает, что пока нет достаточных доказательств необходимости бустерных прививок, а дополнительные дозы вакцины можно передать странам, где многие не получили даже первой прививки.
- Напомним, Минздрав Украины не рассматривает возможность проведения бустерных прививок, в то же время планирует в 2022 году провести повторную вакцинацию населения от коронавируса.
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