В ЕС рекомендовали бустерные прививки вакциной Moderna

Об этом сообщает "Радио Свобода" .



По данным регулятора, третья доза вакцины Moderna, введенная через 6-8 месяцев после второй, привела к повышению уровня антител.



Решение EMA является рекомендательным, вопрос вакцинации бустерными прививками будет решать каждая страна ЕС самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации.



Ранее регулятор ЕС рекомендовал бустерные прививки вакциной Comirnaty от компании BioNTech/Pfizer.



Бустерные прививки уже начали делать в Ирландии, Италии, Германии и Франции, не дожидаясь рекомендаций ЭМА.



Кроме того, третьими дозами вакцин делают прививки в Великобритании, США, Израиле и некоторых других странах.



В то же время Всемирная организация здравоохранения отмечает, что пока нет достаточных доказательств необходимости бустерных прививок, а дополнительные дозы вакцины можно передать странам, где многие не получили даже первой прививки.

Напомним, Минздрав Украины не рассматривает возможность проведения бустерных прививок, в то же время планирует в 2022 году провести повторную вакцинацию населения от коронавируса.

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