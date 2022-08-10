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В ЕС разрешили пользоваться украинскими водительскими правами. Кого это касается

10 августа, 2022 среда
21:24
Общество

В Евросоюзе разрешили украинцам со статусом временной защиты пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

МВД объясню, что украинцам со статусом временной защиты можно пользоваться водительскими удостоверениями старого образца (оформленными кириллицей) без наличия заверенного перевода или международного водительского удостоверения. Вместе с тем необходимо иметь документ для подтверждения личности.

Разрешено также пользоваться выданным впервые на 2 года украинским водительским удостоверением даже в случае истечения срока его действия (действительны удостоверения, которые не были обменены с начала 2022 года, все остальные – подлежат обмену на территории Украины).

Украинцы могут получить без сдачи экзаменов временное (на период пребывания под защитой) водительское удостоверение образца ЕС в случае потери или угона украинского удостоверения, информирует МВД.

"Это значительно упрощает нагрузку на компетентные органы государств-членов ЕС, поскольку им не придется обменивать миллионы украинских водительских удостоверений", - написали в сообщении МВД.

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