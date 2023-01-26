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В ЕС разрабатывают план легальной передачи Украине более 33 млрд евро замороженных активов Центробанка РФ, - Bloomberg

26 января, 2023 четверг
18:28
Экономика

Государствам-членам Европейского союза было сообщено, что у блока есть законные полномочия временно привлечь минимум €33,8 миллиарда евро активов центробанка РФ на восстановление Украины

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Юридическая служба Совета блока сообщила дипломатам, что такой план юридически осуществим, если активы не экспроприированы и выполняются определенные условия. Они включают дату прекращения, сосредоточенность на ликвидных активах и ясность того, что основная сумма и проценты будут возвращены в Россию в какой-то момент.

В ЕС изучались варианты использования замороженных российских активов после вторжения в Украину. Агентство отмечает, что это предложение противоречиво, а обсуждения продолжаются.

Официальные лица ЕС и некоторые страны-члены обеспокоены юридическим обоснованием такого шага и прецедентом, который может быть создан.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что она хочет заставить Россию заплатить за разрушение от ее вторжения "замороженными денежными средствами олигархов и активами своего центрального банка".

Представители G7 и ЕС заявили, что, похоже, нет четких правовых оснований для простого ареста российских банковских активов и перенаправления их в Украину.

Первым шагом ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне Евросоюза или на международном уровне с целью получения прибыли, которую можно было бы использовать для финансирования реконструкции Украины. По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины может стоить не менее 350 млрд дол.

Источники рассказали, что в то время как некоторые юристы ЕС видят путь вперед, исполнительный орган ЕС более осторожно относится к юридической целесообразности использования замороженных активов, а также к общей сложности усилий.

Также официальные лица считают, что любой план следует реализовывать в сотрудничестве с G7.

Исполнительный орган ЕС предупредил, что будет трудно принять решение, пока не будет больше ясности об объеме активов, которые могут быть использованы, и первым шагом будет их определение.

Некоторые оценки свидетельствуют о том, что активы российского центрального банка, замороженные за границей, составляют 300 млрд долларов. В ЕС подсчитали, что около 33,8 млрд евро из них находятся на депозитах в ЕС, хотя эта цифра еще оценивается.

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ЕС
санкции против России
востановление Украины
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