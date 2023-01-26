Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Юридическая служба Совета блока сообщила дипломатам, что такой план юридически осуществим, если активы не экспроприированы и выполняются определенные условия. Они включают дату прекращения, сосредоточенность на ликвидных активах и ясность того, что основная сумма и проценты будут возвращены в Россию в какой-то момент.

В ЕС изучались варианты использования замороженных российских активов после вторжения в Украину. Агентство отмечает, что это предложение противоречиво, а обсуждения продолжаются.

Официальные лица ЕС и некоторые страны-члены обеспокоены юридическим обоснованием такого шага и прецедентом, который может быть создан.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что она хочет заставить Россию заплатить за разрушение от ее вторжения "замороженными денежными средствами олигархов и активами своего центрального банка".

Представители G7 и ЕС заявили, что, похоже, нет четких правовых оснований для простого ареста российских банковских активов и перенаправления их в Украину.

Первым шагом ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне Евросоюза или на международном уровне с целью получения прибыли, которую можно было бы использовать для финансирования реконструкции Украины. По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины может стоить не менее 350 млрд дол.

Источники рассказали, что в то время как некоторые юристы ЕС видят путь вперед, исполнительный орган ЕС более осторожно относится к юридической целесообразности использования замороженных активов, а также к общей сложности усилий.

Также официальные лица считают, что любой план следует реализовывать в сотрудничестве с G7.

Исполнительный орган ЕС предупредил, что будет трудно принять решение, пока не будет больше ясности об объеме активов, которые могут быть использованы, и первым шагом будет их определение.

Некоторые оценки свидетельствуют о том, что активы российского центрального банка, замороженные за границей, составляют 300 млрд долларов. В ЕС подсчитали, что около 33,8 млрд евро из них находятся на депозитах в ЕС, хотя эта цифра еще оценивается.

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