В ЕС разблокировали 18 млрд евро помощи для Украины

Об этом сообщил дипломатический советник президента Владимира Зеленского и замглавы ОПУ Игорь Жовква.

"Решение по макрофину, по нашей информации, уже окончательно разблокировано и будет положительным для Украины", - написал он на фейсбуке.

Жовква добавил, что в настоящее время продолжается дискуссия по поводу санкций.

"Также ждем поддержки со стороны ЕС формулы мира президента Украины", - отметил советник президента.

Также об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Белый дым от Совета ЕС: Экофин одобрил пакет – 18 млрд для Украины, 2 документа для Венгрии и план минимальной ставки корпоративного налога", – написал он в твиттере.

15 декабря стало известно, что Страны Балтии и Польша заблокировали принятие нового пакета санкций ЕС против России из-за предложенных некоторыми странами ослаблений.

Также в этот день Польша отказалась поддержать пакетное соглашение о выделении 18 млрд. евро помощи Европейского Союза для Украины.