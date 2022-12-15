В ЕС разблокировали 18 млрд евро помощи для Украины
На саммите лидеров ЕС в четверг, 15 декабря, разблокировали 18 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины на 2023 год
Об этом сообщил дипломатический советник президента Владимира Зеленского и замглавы ОПУ Игорь Жовква.
"Решение по макрофину, по нашей информации, уже окончательно разблокировано и будет положительным для Украины", - написал он на фейсбуке.
Жовква добавил, что в настоящее время продолжается дискуссия по поводу санкций.
"Также ждем поддержки со стороны ЕС формулы мира президента Украины", - отметил советник президента.
Также об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Белый дым от Совета ЕС: Экофин одобрил пакет – 18 млрд для Украины, 2 документа для Венгрии и план минимальной ставки корпоративного налога", – написал он в твиттере.
- 15 декабря стало известно, что Страны Балтии и Польша заблокировали принятие нового пакета санкций ЕС против России из-за предложенных некоторыми странами ослаблений.
- Также в этот день Польша отказалась поддержать пакетное соглашение о выделении 18 млрд. евро помощи Европейского Союза для Украины.
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