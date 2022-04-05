В ЕС рассматривают варианты отказа от российских угля и нефти, - WSJ
Не все страны готовы поддержать полный запрет на российский импорт, поэтому в ЕС обсуждают альтернативные варианты
Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах ЕС.
Суть альтернативы – введение дополнительных пошлин против российской нефти и угля. Такой шаг хоть и не запретит импорт из РФ, однако сделает его существенно более дорогим, стимулируя европейские страны быстрее искать замену энергоресурсам из РФ.
Как отмечает издание, после обнародования информации о преступлениях российских военных в Киевской области, ряд европейских стран уже готов поддержать полный запрет. Однако другие страны затрудняются, при таком сценарии вариант дополнительных пошлин может стать компромиссным вариантом.
Напомним, подобный вариант украинские эксперты называли среди шагов, способных уничтожить российские позиции в энергетике.
"Страны-импортеры должны снизить до нуля приоритет закупки энергоносителей российского происхождения. Не все страны могут позволить себе полностью отказаться от российской нефти или газа. Однако все страны могут поставить Россию последней в список стран, откуда может производиться импорт", - предлагали эксперты.
- Напомним, ЕС может принять решение об эмбарго на энергоносители из России уже 6 апреля.
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