В ЕС расширили список санкций против лиц, причастных к российским выборам в Крыму, - журналист Радио Свобода

Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.



"Министры иностранных дел ЕС утвердили решение о замораживании активов и запрете въезда для еще 5 человек за подрыв территориальной целостности Украины. Указанные пять человек избирались или способствовали проведению выборов в Госдуму РФ в Крыму в 2021 году", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что в случае нового вторжения РФ в Украину санкции США и ЕС отрежут Россию от международных экономических рынков и высокотехнологичных товаров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb