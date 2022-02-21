В ЕС расширили список санкций против лиц, причастных к российским выборам в Крыму, - журналист Радио Свобода
Министры иностранных дел ЕС расширили список санкций против лиц, причастных к проведению выборов в Госдуму РФ во временно оккупированном Крыму
Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
"Министры иностранных дел ЕС утвердили решение о замораживании активов и запрете въезда для еще 5 человек за подрыв территориальной целостности Украины. Указанные пять человек избирались или способствовали проведению выборов в Госдуму РФ в Крыму в 2021 году", - говорится в сообщении.
- Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что в случае нового вторжения РФ в Украину санкции США и ЕС отрежут Россию от международных экономических рынков и высокотехнологичных товаров.
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