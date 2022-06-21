В ЕС прогнозируют возврат к углю из-за сокращения поставок газа из России
Президент Европейской комиссии предостерегла страны ЕС от возвращения к использованию ископаемого топлива, а наращивали инвестиции в возобновляемую энергетику в условиях сокращения поставок газа из РФ
Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен рассказала в интервью Financial Times.
Пока неизбежный рост потребления угля, хотя и временный, вызвал обеспокоенность, что ряд стран-членов может использовать энергетичный кризис, чтобы отсрочить переход к более чистым источникам энергии.
"Мы должны убедиться, что мы используем этот кризис, чтобы двигаться вперед и не возвращаться в грязное ископаемое топливо", - заявила она. - "Это тонкий предел, и нет понимания, сделаем ли мы верный поворот".
ЕС, по словам фон дер Ляен, имеет "экстренные меры", чтобы реагировать на угрозу прекращения поставок газа из России, включая меры по энергосбережению и определению отраслей, которые будут приоритетно получать газ.
Европейское потребление газа уже сократилось на 9% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметила она, ведь промышленность сокращает потребление частично в ответ на почти рекордные цены на природный газ. По ее словам, если потребители ослабят температуру кондиционеров на 2°C, это может привести к значительным изменениям в использовании газа.
ЕС хочет ускорить планы по увеличению производства из возобновляемых источников и диверсифицировать источники происхождения газа, например, благодаря морским поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из других регионов.
Блок надеется, что увеличение поставок газа из вод Израиля, Кипра и Египта может обеспечить дополнительные поставки СПГ для Европы. Фон дер Ляен также отметила, что такие производители, как Норвегия и Азербайджан, увеличивают свои объемы производства, чтобы дать ЕС альтернативу российскому газу, который до полномасштабного вторжения РФ в Украину составлял 40% от общего объема ЕС.
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