В ЕС прогнозируют массовый отток беженцев из Северной Африки из-за катастрофического голода, - El Pais

Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на неопубликованный отчет Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей.



"(Война спровоцирует, – ред.) новые волны социального протеста, внутреннее перемещение и миграцию в соседние регионы и, возможно, в ЕС", – цитирует издание текст документа.



В документе, по данным журналистов, отмечено, что боевые действия на территории Украины могут привести к "катастрофическому голоду", а также к экономическому и социально-политическому кризису в Северной Африке.



Отмечается, что полномасштабная война РФ против Украины и блокирование экспорта украинского зерна грозит голодом в странах Северной Африки и массовой миграцией населения этого региона в страны Евросоюза – в частности, Испании и Италии.



Риск экономического и социального кризиса "особенно высок в Египте, Иордании, Йемене, Ливане, Ливии, Марокко и Тунисе", в семи странах с населением более 200 миллионов человек. Известно, что ЕС уже выделил 225 млн. евро странам Северной Африки.

18 июня в ООН заявили, что если война в Украине не закончится или не будут разблокированы украинские порты, чтобы можно было вывезти зерно, мир ожидает "ад на земле". Протесты из-за подорожания уже возникли в Шри-Ланке, Тунисе, Пакистане и Перу, также неспокойно было у Буркина-Фасо, Мали, Чаде и это лишь признак будущих событий.

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