В ЕС продлили санкции против Лукашенко и его окружения

Об этом написал редактор радио "Свободная Европа" Рикард Юзвяк.

Отмечается, что санкции включают запрет на выдачу виз и замораживание активов указанных физических и юридических лиц.

"Послы ЕС согласовали продление на один год запрета на выдачу виз / замораживание активов для 195 человек и 34 организаций из Беларуси, включая Лукашенко и его ближайшее окружение", - говорится в сообщении.