В ЕС продлили санкции против Лукашенко и его окружения
В ЕС согласовали еще на год продление санкций против 195 человек и 34 организаций, включая самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его приближенных лиц
Об этом написал редактор радио "Свободная Европа" Рикард Юзвяк.
Отмечается, что санкции включают запрет на выдачу виз и замораживание активов указанных физических и юридических лиц.
"Послы ЕС согласовали продление на один год запрета на выдачу виз / замораживание активов для 195 человек и 34 организаций из Беларуси, включая Лукашенко и его ближайшее окружение", - говорится в сообщении.
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