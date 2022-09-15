В ЕС продлили действие индивидуальных санкций против россиян еще на полгода

Об этом идет речь на сайте Совета Европейского Союза.

Санкции продлили еще на шесть месяцев, то есть до 15 марта 2023 года. Их и дальше будут применять к 1206 физическим и 108 организациям.

Действующие санкции предусматривают ограничение передвижения физических лиц, замораживание активов и запрещение предоставления средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам из списка.

"Европейский Союз непреклонен в своем обязательстве помочь Украине реализовать свое неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и преуспевающее будущее", - подчеркнули в сообщении.

Напомним, в латвийских банках заморожено около 80 млн евро из-за санкций, введенных против России из-за войны в Украине

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