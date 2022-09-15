В ЕС продлили действие индивидуальных санкций против россиян еще на полгода
Совет ЕС принял решение о продлении срока действия ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины
Об этом идет речь на сайте Совета Европейского Союза.
Санкции продлили еще на шесть месяцев, то есть до 15 марта 2023 года. Их и дальше будут применять к 1206 физическим и 108 организациям.
Действующие санкции предусматривают ограничение передвижения физических лиц, замораживание активов и запрещение предоставления средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам из списка.
"Европейский Союз непреклонен в своем обязательстве помочь Украине реализовать свое неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и преуспевающее будущее", - подчеркнули в сообщении.
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