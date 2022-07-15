Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейской автомобильной ассоциации.

Больше всего пострадала компания Volkswagen Group, у которой продажи снизились почти на четверть.

Среди небольших брендов количество новых регистраций Volvo упало на 47,9% в июне и на 28,5% за первое полугодие. Jaguar Land Group зафиксировала падение продаж в июне на 13,2%.

Как передает Reuters, инфляция, узкие места в цепочке поставок, рост случаев коронавируса в некоторых странах и постоянный дефицит микросхем – это лишь некоторые из проблем, которые мучают автомобильную промышленность в ЕС.



Производители автомобилей от BMW до Stellantis в течение последних недель сообщали о падении продаж во всем мире в преддверии результатов отчета за второй квартал этого месяца.

Кроме того, все четыре основных рынка Европейского Союза – Испания, Италия, Германия и Франция – сообщили о снижении регистрации автомобилей.