В ЕС продажи автомобилей упали до самого низкого за последние 20 лет уровня
В июне Европа зарегистрировала самое низкое количество новых легковушек с 1996 года – чуть более 1,06 миллиона. При этом продажи некоторых автопроизводителей упали почти на 50%
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейской автомобильной ассоциации.
Больше всего пострадала компания Volkswagen Group, у которой продажи снизились почти на четверть.
Среди небольших брендов количество новых регистраций Volvo упало на 47,9% в июне и на 28,5% за первое полугодие. Jaguar Land Group зафиксировала падение продаж в июне на 13,2%.
Как передает Reuters, инфляция, узкие места в цепочке поставок, рост случаев коронавируса в некоторых странах и постоянный дефицит микросхем – это лишь некоторые из проблем, которые мучают автомобильную промышленность в ЕС.
Производители автомобилей от BMW до Stellantis в течение последних недель сообщали о падении продаж во всем мире в преддверии результатов отчета за второй квартал этого месяца.
Кроме того, все четыре основных рынка Европейского Союза – Испания, Италия, Германия и Франция – сообщили о снижении регистрации автомобилей.
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