Об этом представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в twitter.

Отметим, стычки между Силы быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля.

Боррель рассказал, что имел разговор обеими сторонами конфликта, в частности Абдель Фаттах аль-Бурханом и генералом Мухаммадом Хаман Дагло.

В нем представитель ЕС призвал к немедленному прекращению огня, а также настаивал на защите гражданского населения и обеспечении безопасной эвакуации граждан Евросоюза.