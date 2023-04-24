В ЕС призвали прекратить боевые действия в Судане
Представитель Евросоюза призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь в Судане
Об этом представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в twitter.
Отметим, стычки между Силы быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля.
Боррель рассказал, что имел разговор обеими сторонами конфликта, в частности Абдель Фаттах аль-Бурханом и генералом Мухаммадом Хаман Дагло.
В нем представитель ЕС призвал к немедленному прекращению огня, а также настаивал на защите гражданского населения и обеспечении безопасной эвакуации граждан Евросоюза.
- 15 апреля в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.
- При этом CNN утверждает, что RSF вооружает приближенный к Владимиру Путину российский ПВК Вагнера.
- По состоянию на 19 апреля в Судане во время столкновений между армией страны и военизированной группировкой Сил скорой поддержки (RSF) погибли 270 человек, 2600 получили ранения. Уже на 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя.
- В свою очередь Соединенные Штаты Америки, а вслед за ними и другие ведущие страны мира, занимаются эвакуацией своих дипломатов и граждан из Судана.
- В столице Судана Хартуми 23 апреля Силы быстрого реагирования атаковали тюрьму "Копер", где содержали экс-президента Омара аль-Башира и его сторонников. Телевизионный канал Al Araby утверждает, что аль-Башир скрылся из тюрьмы.
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