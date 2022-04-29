В ЕС приветствовали "сдержанную реакцию Молдовы" на обострение в непризнанном Приднестровье
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал все ответственные стороны по обострению в Приднестровье избегать дестабилизации ситуации
Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении Борреля, сообщает ЕН .
По его словам, инциденты в Приднестровском регионе Молдовы наносят ущерб безопасности и стабильности страны.
"Европейский Союз призывает ответственные стороны избегать дестабилизации ситуации. Мы всячески приветствуем сдержанную реакцию властей Республики Молдова, способствующую сохранению спокойствия в стране", - заявил глава европейской дипломатии.
Боррель отметил, что ЕС солидарен с Молдовой и подтверждает свою непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны в пределах ее международно признанных границ и особого статуса Приднестровского региона.
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