В ЕС приветствовали "сдержанную реакцию Молдовы" на обострение в непризнанном Приднестровье

Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении Борреля, сообщает ЕН .



По его словам, инциденты в Приднестровском регионе Молдовы наносят ущерб безопасности и стабильности страны.

"Европейский Союз призывает ответственные стороны избегать дестабилизации ситуации. Мы всячески приветствуем сдержанную реакцию властей Республики Молдова, способствующую сохранению спокойствия в стране", - заявил глава европейской дипломатии.

Боррель отметил, что ЕС солидарен с Молдовой и подтверждает свою непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны в пределах ее международно признанных границ и особого статуса Приднестровского региона.