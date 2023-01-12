В ЕС приветствовали избрание 8 членов Высшего совета правосудия, ждут демонстрацию добропорядочности
Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас приветствовал избрание восьми новых членов Высшего совета правосудия (ВСП)
Об этом Матти Маасикас написал в твиттере.
"Великолепные новости от Всеукраинского съезда судей. Только что назначены восемь новых членов Высшего совета правосудия. Таким образом, ключевые органы судейского управления могут возобновить работу", - говорится в сообщении.
Маасикас добавил, что ЕС ожидает, что реформированный ВСП продемонстрирует "верховенство права и добропоряочность на практике".
- 12 января съезд судей избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия. Известно, что в бюллетень были внесены 16 кандидатов на должность члена ВСП, которые были разделены по квотному принципу. В Совете судей подчеркнули, что избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институционную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВСП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа.
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