В ЕС приняли решение пригласить Украину в "таможенный безвиз"
Принято решение о приглашении Украины в Конвенцию о процедуре совместного транзита и Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
"Сегодня, 7 июля, на 187-м заседании рабочей группы EU-CTC принято решение пригласить Украину в Конвенцию о процедуре совместного транзита, дополнить настоящую Конвенцию 36-й страной – Украиной, и пригласить Украину присоединиться к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами ", – говорится в сообщении.
Заместитель председателя Гостаможслужбы Владислав Суворов сообщил, что это решение явилось результатом рассмотрения заключения финальной оценочной миссии ЕС, которая состоялась 23-24 июня 2022 года.
По словам Витяниса Алишаускаса, международного эксперта по вопросам таможни Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM), ожидается, что международное применение системы совместного транзита в отношении Украины может начаться уже с 1 декабря 2022 года.
- 25 июня заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС, после чего разрешения на международные перевозки по странам Союза будут не нужны. По его мнению, количество грузовых перевозок увеличится в 5-7 раз по сравнению с тем, что было до 24 февраля.
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