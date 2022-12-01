В ЕС предварительно согласовали ограничение стоимости российской нефти на уровне $60, - Reuters
Страны Европейского Союза предварительно согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель
Об этом заявил министр финансов США Уолли Адейемо, передает Reuters.
Предварительное соглашение Европейского Союза о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель находится в диапазоне потенциальных ценовых уровней, обсуждаемых Министерством финансов США, и ограничит доходы от российской нефти, заявил замминистра финансов США.
Адейемо сказал, что считает, что страны-члены ЕС завершат соглашение об ограничении цен, поскольку они последовательно применяли санкции, чтобы наказать Россию за ее вторжение в Украину.
Согласно предложению, цена на российскую нефть будет корректироваться каждые две недели, чтобы она удерживалась на уровне на 5% ниже рыночной цены. По состоянию на сегодняшний день Российская нефть марки Urals торговалась на уровне 70,3 доллара за баррель.
Предложение должно было до 17:00 по Киеву согласовать Польшу, последовательно выступавшую за установление как можно низшего ценового ограничения. Литва и Эстония, тоже придерживавшиеся жесткой позиции, решили поддержать согласованный план.
"Если она (Польша) это сделает, то к завтрашнему дню состоится письменная процедура принятия", – сказал дипломат. Ранее польские дипломаты сообщили, что продолжают консультации с правительством в Варшаве.
- Лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры по деталям внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза. Ограничения будут касаться российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено. Такой шаг призван лишить Россию сверхдоходов по причине продажи нефти. В то же время, непонятно, введут ли предельную цену на нее такие крупные покупатели, как Китай и Индия.
- США считают, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке около 60 долларов за баррель.
- 25 ноября стало известно, что Еврокомиссия разработала проект регламента, в котором предлагается установить верхний лимит цен на газ во избежание рекордно высоких цен.
- G7 и ЕС планируют согласовать договоренность об ограничении цен на российскую нефть в районе $60-70 за баррель.
- Некоторые страны ЕС предложили $30 за баррель – эту позицию также поддержал президент Зеленский.
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