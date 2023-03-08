В ЕС предупредили Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия законопроекта об "иноагентах"
Принятие Грузией законопроекта об "иноагентах" противоречит ценностям и стандартам Европейского Союза, а окончательное его принятие может оказать серьезное влияние на отношения Грузии и ЕС
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Дипломатическая служба ЕС.
Он считает принятие законопроекта в первом чтении "очень плохим событием для Грузии и ее народа".
"Закон в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающее влияние на гражданское общество и СМИ с негативными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы. Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский Союз, которую поддерживает подавляющее большинство грузинских граждан. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений", - говорится в заявлении Борреля.
Чиновник призвал Грузию придерживаться своих обязательств по развитию демократии, верховенства права и прав человека и напомнил о праве людей на мирный протест.
- 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому законодательству об "иноагентах". После этого граждане страны вышли на протесты под парламент. Произошли столкновения между демонстрантами и силовиками. Впоследствии правоохранители разогнали участников акции, находившихся перед зданием парламента, используя водомет и слезоточивый газ. Некоторых демонстрантов задержали. Однако митингующие продолжили протестовать за баррикадами силовиков. А президент Грузии Саломе Зурабишвили в экстренном сообщении обратилась к участникам протестов и выразила им свою поддержку. В США отреагировали на такие события и подчеркнули, что могут наложить санкции на ответственных за подавление протестов в Грузии.
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