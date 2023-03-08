Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Дипломатическая служба ЕС.

Он считает принятие законопроекта в первом чтении "очень плохим событием для Грузии и ее народа".

"Закон в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающее влияние на гражданское общество и СМИ с негативными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы. Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский Союз, которую поддерживает подавляющее большинство грузинских граждан. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений", - говорится в заявлении Борреля.

Чиновник призвал Грузию придерживаться своих обязательств по развитию демократии, верховенства права и прав человека и напомнил о праве людей на мирный протест.