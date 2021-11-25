В ЕС предлагают провести расследование деятельности ЧВК Вагнера и заставить Россию отвечать за преступления организации

Соответствующее предложение озвучил на пленарном заседании Европарламента депутат Андрюс Кубилюс, передает Еспресо.TV.

"Все знают, что такое кремлевская ЧВК Вагнера, какие военные преступления в Крыму, на Донбассе, в Сирии, Ливии, в Центральноафриканской Республике и других местах они совершили: пытки, убийства, сексуальное насилие, массовые казни, насильственные исчезновения. До сих пор никто не был привлечен за это к международной ответственности", – сказал Кубилюс.

Депутат Европарламента добавил, что в соответствии с международным правом это не является частной военной или охранной компанией, и это не волонтерская группа наемников.

"Это созданная Кремлем теневая организация, военная сила, с четкими признаками бандитской группировки во всей своей деятельности. Такие подконтрольные правительству теневые организации не подпадают под действие конвенций, запрещающих деятельность наемников или каких-либо других международных регуляторных правил, применяемых к частным безопасности компаний", - отметил Кубилюс.

Следовательно, в связи с этими неопределенностями невозможно привлечь к ответственности лиц и компании, стоящие за деятельностью преступных групп. На заседании Андрюс Кубилюс представил проект резолюции по нарушению прав человека частными военизированными и компаниями безопасности, в том числе ПИК Вагнера. Однако он отметил, что после этой резолюции очень важно продолжить работу европейских институций, чтобы бороться с такими образованиями, как ПИК Вагнер.



По мнению Кубилюса, следующие шаги ЕС должны быть следующими:

провести полное расследование деятельности ЧВК Вагнера и совершенных ею преступлений и сделать парламентский доклад на этот счет;

Европарламент и ЕС должны определить поступки ЧВК Вагнера как деятельность криминальной бандитской организации, созданной и финансируемой государством;

создать международное законодательство, которое будет определять ответственность государственных институтов за образование таких группировок, как ЧВК Вагнера;

создать международное законодательство, целенаправленно преследующее деятельность и преступления уголовных бандитских образований, а также поможет привлечь к ответственности российское государство и режим Кремля, образовавших такую теневую организацию.