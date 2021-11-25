В ЕС предлагают провести расследование деятельности ЧВК Вагнера и заставить Россию отвечать за преступления организации
В Евросоюзе предлагают расследовать преступную деятельность ЧВК Вагнера и привлечь к ответственности Россию за создание и финансирование компании
Соответствующее предложение озвучил на пленарном заседании Европарламента депутат Андрюс Кубилюс, передает Еспресо.TV.
"Все знают, что такое кремлевская ЧВК Вагнера, какие военные преступления в Крыму, на Донбассе, в Сирии, Ливии, в Центральноафриканской Республике и других местах они совершили: пытки, убийства, сексуальное насилие, массовые казни, насильственные исчезновения. До сих пор никто не был привлечен за это к международной ответственности", – сказал Кубилюс.
Депутат Европарламента добавил, что в соответствии с международным правом это не является частной военной или охранной компанией, и это не волонтерская группа наемников.
"Это созданная Кремлем теневая организация, военная сила, с четкими признаками бандитской группировки во всей своей деятельности. Такие подконтрольные правительству теневые организации не подпадают под действие конвенций, запрещающих деятельность наемников или каких-либо других международных регуляторных правил, применяемых к частным безопасности компаний", - отметил Кубилюс.
Следовательно, в связи с этими неопределенностями невозможно привлечь к ответственности лиц и компании, стоящие за деятельностью преступных групп. На заседании Андрюс Кубилюс представил проект резолюции по нарушению прав человека частными военизированными и компаниями безопасности, в том числе ПИК Вагнера. Однако он отметил, что после этой резолюции очень важно продолжить работу европейских институций, чтобы бороться с такими образованиями, как ПИК Вагнер.
По мнению Кубилюса, следующие шаги ЕС должны быть следующими:
- провести полное расследование деятельности ЧВК Вагнера и совершенных ею преступлений и сделать парламентский доклад на этот счет;
- Европарламент и ЕС должны определить поступки ЧВК Вагнера как деятельность криминальной бандитской организации, созданной и финансируемой государством;
- создать международное законодательство, которое будет определять ответственность государственных институтов за образование таких группировок, как ЧВК Вагнера;
- создать международное законодательство, целенаправленно преследующее деятельность и преступления уголовных бандитских образований, а также поможет привлечь к ответственности российское государство и режим Кремля, образовавших такую теневую организацию.
- Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".
- 18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал , что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ЧВК Вагнера.
- Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.
- Бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.91
Покупка 26.91Продажа 27.18
-
EUR
Покупка 30.08Продажа 30.51
- Актуальное
- Важное