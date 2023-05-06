В ЕС предлагают привлечь Россию к ответственности за экоцид в Украине
Европейский социально-экономический комитет ЕС призвал ввести уголовную ответственность за преступление экоцида, отмечая, что Россия совершила его во время вторжения в Украину
Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении комитета.
Социально-экономический комитет (СЭК) на апрельском пленарном заседании принял вывод о праве на здоровую окружающую среду в Европейском Союзе, в частности в контексте войны в Украине, призвав к криминализации действий России в соответствии с европейским законодательством.
"Социально-экономический комитет вместе с Европейским парламентом призывает признать экоцид уголовным преступлением по законодательству ЕС. СЭК считает, что это поможет привлечь Россию к ответственности за ее действия в Украине и предотвратить подобные экологические катастрофы в будущем", – говорится в заявлении.
Также комитет призывает ЕС задокументировать и оценить последствия вторжения России в Украину на окружающую среду для юридической защиты окружающей среды и создания основы для "экологически и социально справедливого послевоенного обновления, отвечающего международным стандартам".
По данным, которые приводит Социально-экономический комитет ЕС, военные действия привели к уничтожению больших площадей лесов, загрязнению воздуха и воды – при том, что на Украину приходится 35% биоразнообразия Европы.
СЭК – один из четырех консультативных органов Европейского Союза, созданный в 1957 году. В его состав входят 329 представителей работодателей, профсоюзных деятелей, представителей социальных, профессиональных, экономических и культурных организаций.
Как и другие консультативные органы ЕС, Социально-экономический комитет консультирует Еврокомиссию, Совет Евросоюза и Европарламент, но не имеет законодательных или иных полномочий по принятию решений.
- Напомним, ранее в ООН заявляли , что они не оперируют понятием "экоцид", но очевидно, что после завершения войны в Украине последствия для окружающей среды будут носить долгосрочный характер.
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