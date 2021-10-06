В ЕС подтвердили поддержку европейских перспектив стран Западных Балкан

Об этом говорится в декларации, опубликованной по итогам совместного саммита государств, передает ZN.ua .

Лидеры 27 стран-членов ЕС и шести государств и территорий региона в среду провели саммит в Словении.



В саммите приняли участие лидеры стран региона, которые имеют официальный статус кандидатов в ЕС: Албании, Сербии, Черногории, Северной Македонии. Также присутствовали лидеры потенциальных кандидатов на вступление: Боснии и Герцеговины и частично признанного Косово.



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"ЕС подтверждает безоговорочную поддержку европейской перспективе для Западных Балкан и приветствует приверженность западных балканских партнеров европейскую перспективу, которая отвечает нашим общим стратегическим интересам и нашим общим стратегическим выбором", - говорится в декларации.



В ЕС подтвердили приверженность принципу расширения союза.

В Евросоюзе добавили, что будут участниками политических, экономических и социальных преобразований на Балканах.

Страны ЕС надеются укрепить сотрудничество в борьбе с дезинформацией и гибридными угрозами.

"ЕС и Западные Балканы будут укреплять сотрудничество в области повышения устойчивости, повышение нашей коллективной кибербезопасности и кибердипломатии, а также повышение влияния наших стратегических коммуникаций", - говорится в заявлении.