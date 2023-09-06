В ЕС подписали первые 8 соглашений о совместных закупках снарядов для Украины

Об этом говорится на сайте EDA.

"Мы делаем еще один шаг вперед в нашей инициативе по трем направляющим боеприпасам. Теперь страны-члены могут передавать заказы в рамках восьми рамочных контрактов. Время имеет важное значение. Путин не демонстрирует никаких признаков прекращения своей агрессии против украинского народа. Поэтому наша военная поддержка обороны Украина должна продолжаться", - сказал высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель.

Отмечается, что совместные закупки являются лучшим вариантом для достижения сокращения расходов путем экономии масштаба и оперативной совместимости, позволяя государствам-членам закупать боеприпасы в соответствии с их национальными потребностями или поддержкой Украины.

Общее соглашение о проекте EDA подписали 26 государств-членов и Норвегия.

Закупаемые боеприпасы предназначены для наиболее распространенных самоходных гаубиц, которые страны-члены ЕС передали Украине: французская Caesar, польская Krab, немецкая Panzerhaubitze 2000 и словацкая Zuzana.