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В ЕС подозревают, что Китай может поставлять техническое оборудование в РФ, чтобы смягчить влияние санкций

25 мартa, 2022 пятница
16:52
Мир Китай

Представители Евросоюза подозревают, что Китай может быть готов поставлять полупроводники и другое техническое оборудование в Россию, чтобы смягчить влияние санкций, введенных из-за вторжения в Украину

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

ЕС обеспокоен тем, что Китай готов помочь правительству Владимира Путина преодолеть экономические санкции, введенные европейскими чиновниками вместе с США, Великобританией и Японией. Особый акцент делается на доступности высокотехнологичных компонентов.

Американские чиновники также предупредили, что Пекин может оказать помощь Путину. На саммите НАТО был широкий консенсус относительно того, что союзники должны предотвратить приближение Китая к России, но не было договоренности о том, как им этого достичь, сказал другой дипломат.

Пекин и Москва отрицают какие-либо просьбы о помощи РФ. Один из чиновников ЕС сказал, что у блока пока нет весомых доказательств, подтверждающих их беспокойство. Спикер Еврокомиссии отказался от комментариев.

По словам Байдена, лидеры обсуждали создание организации, которая будет наблюдать за нарушениями санкций, введенными США, ЕС и другими партнерами против России.

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Китай
ЕС
война с Россией
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