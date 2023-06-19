Об этом в интервью "Суспильному" рассказала вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Она сообщила, что стратегия была впервые представлена на прошлой неделе. По ее словам, благодаря этому у них впервые появились правовые рамки по решению вопросов психического здоровья.

"И в рамках этой коммуникации мы определили Украину как один из наиболее показательных случаев, когда нужна помощь", - подчеркнула Схинас.

Вице-президент ЕК добавила, что на помощь Украине для решения этих вопросов Евросоюз выделил более 30 млн евро.

"Мы сделаем это через инициативу подготовки тренеров, которые помогают людям в Украине с проблемами психического здоровья, особенно ветеранам и детям, которые получили послевоенную травму. Мы также выделили 10 миллионов евро для работы с чувствительными случаями. Так что с этой недели мы имеем возможность делать гораздо больше и гораздо лучше в этой сфере", – сказала она.

Также, по словам Схинас, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в ЕС на лечение эвакуировали около 3 тыс. украинских беженцев.