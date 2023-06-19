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В ЕС подготовят психологов для работы с украинскими ветеранами и детьми, получившими послевоенную травму, вице-президент Еврокомиссии Схинас

19 июня, 2023 понедельник
15:02
Мир

Евросоюз представил стратегию в области психического здоровья. Среди прочего она предусматривает подготовку тренеров, которые помогут украинцам с проблемами психического здоровья, в частности ветеранам и детям, которые получили послевоенную травму

Об этом в интервью "Суспильному" рассказала вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Она сообщила, что стратегия была впервые представлена на прошлой неделе. По ее словам, благодаря этому у них впервые появились правовые рамки по решению вопросов психического здоровья.

"И в рамках этой коммуникации мы определили Украину как один из наиболее показательных случаев, когда нужна помощь", - подчеркнула Схинас.

Вице-президент ЕК добавила, что на помощь Украине для решения этих вопросов Евросоюз выделил более 30 млн евро.

"Мы сделаем это через инициативу подготовки тренеров, которые помогают людям в Украине с проблемами психического здоровья, особенно ветеранам и детям, которые получили послевоенную травму. Мы также выделили 10 миллионов евро для работы с чувствительными случаями. Так что с этой недели мы имеем возможность делать гораздо больше и гораздо лучше в этой сфере", – сказала она.

Также, по словам Схинас, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в ЕС на лечение эвакуировали около 3 тыс. украинских беженцев.

  • 5 июня Европейская комиссия прислушалась к Украине и продлила ограничения на ввоз нашей аграрной продукции только на шесть видов продукции вместо 11-12 групп товаров.
Общество
Здоровье
ЕС
Еврокомиссия
помощь Украине
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