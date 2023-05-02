В ЕС подготовили план производства 1 млн снарядов для Украины и собственных запасов
Еврокомиссия подготовила план увеличения производственных мощностей по производству артиллерийских снарядов до одного миллиона в год на фоне необходимости военных потребностей Украины и пополнения собственных запасов
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает "Европейская правда".
План Еврокомиссии, обнародованный в среду, 3 мая, предусматривает использование 500 миллионов евро из бюджета ЕС для увеличения производства боеприпасов. Денежные средства пойдут на финансирование новых производственных линий для гаубических снарядов и ракет, увеличение производства пороха и модернизацию старых боеприпасов.
Денежные средства из бюджета Евросоюза будут финансировать около 50% проектов по производству снарядов, а страны-члены должны будут найти другую половину. Таким образом, общая стоимость плана будет составлять 1 миллиард евро.
"Когда речь идет об обороне, наша промышленность должна перейти на режим военной экономики. Я уверен, что в течение года мы сможем увеличить наши производственные мощности до одного миллиона патронов в год в Европе", – подчеркнул Бретон.
"Акт, который мы предлагаем, беспрецедентный. Он направлен на прямую поддержку, с помощью денег ЕС, наращивания нашей оборонной промышленности для Украины и для нашей собственной безопасности", - добавил он.
Еврокомиссар признал, что оборонная промышленность ЕС "сегодня не имеет таких масштабов, чтобы удовлетворить потребности безопасности Украины и наших стран-членов". "Но она имеет потенциал для этого", – отметил Бретон.
Решение, которое предложит Еврокомиссия 3 мая, должно стать последним звеном для реализации плана Евросоюза по предоставлению Киеву артиллерийских снарядов для противодействия полномасштабному вторжению России.
- Ранее ЕС уже пообещал потратить 2 миллиарда евро на предоставление Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение следующего года путем использования складских запасов и размещения совместных заказов. Но сейчас этот план затормозился из-за спора государств-членов относительно того, могут ли средства выделяться производителям за пределами Европейского Союза.
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