Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает "Европейская правда".

План Еврокомиссии, обнародованный в среду, 3 мая, предусматривает использование 500 миллионов евро из бюджета ЕС для увеличения производства боеприпасов. Денежные средства пойдут на финансирование новых производственных линий для гаубических снарядов и ракет, увеличение производства пороха и модернизацию старых боеприпасов.

Денежные средства из бюджета Евросоюза будут финансировать около 50% проектов по производству снарядов, а страны-члены должны будут найти другую половину. Таким образом, общая стоимость плана будет составлять 1 миллиард евро.

"Когда речь идет об обороне, наша промышленность должна перейти на режим военной экономики. Я уверен, что в течение года мы сможем увеличить наши производственные мощности до одного миллиона патронов в год в Европе", – подчеркнул Бретон.

"Акт, который мы предлагаем, беспрецедентный. Он направлен на прямую поддержку, с помощью денег ЕС, наращивания нашей оборонной промышленности для Украины и для нашей собственной безопасности", - добавил он.

Еврокомиссар признал, что оборонная промышленность ЕС "сегодня не имеет таких масштабов, чтобы удовлетворить потребности безопасности Украины и наших стран-членов". "Но она имеет потенциал для этого", – отметил Бретон.

Решение, которое предложит Еврокомиссия 3 мая, должно стать последним звеном для реализации плана Евросоюза по предоставлению Киеву артиллерийских снарядов для противодействия полномасштабному вторжению России.