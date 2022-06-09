Об этом на брифинге заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает "Европейская правда".

"За нарушение ограничительных мер ЕС предусмотрено очень мало уголовных санкций, из-за чего Еврокомиссия и некоторые государства-члены считают, что у нас должен быть путь наказания тех, кто нарушает эти ограничения", - отметил Рейндерс.

Он пояснил, что для принятия такого решения сначала нужно согласие Совета Евросоюза и Европейского парламента, после чего Еврокомиссия составит текст закона, который затем должен быть утвержден упомянутыми институтами.

"Вопрос сложный, но учитывая актуальность ситуации нам нужен быстрый прогресс, и надеемся, что добьемся этого прогресса в ближайшие недели, еще при председательстве Франции", - добавил еврокомиссар.

Напомним, из-за пробела в санкциях российские пропагандисты продолжают ТВ-вещание в Европе.

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