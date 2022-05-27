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В ЕС планируют закупить лекарства и вакцину против обезьяньей оспы

27 мая, 2022 пятница
17:39
Обезьяна оспа вакцина

Евросоюз работает над механизмом закупки вакцин и лекарств против обезьяньей оспы

Об этом пресс-секретарь Европейской комиссии сообщил в комментарии Reuters, передает ЕН.

Закупки будут осуществляться через Управление готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здоровья (HERA) в составе Еврокомиссии.

ЕС планирует приобрести вакцину против обычной оспы Imvanex компании Bavarian Nordic и антивирусные препараты SIGA Technologies.

В Bavarian Nordic подтвердили, что готовы выполнить заказ. Вакцина от обычной оспы может обеспечить иммунитет и против обезьяньей оспы.

  • Напомним, Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.
  • Министерство здравоохранения считает низкими шансы на распространение обезьяньей оспы на территории Украины.
  • Moderna тестирует потенциальные вакцины против оспы обезьян на этапе доклинических испытаний.

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Здоровье
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Медицина
Еврокомиссия
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