В ЕС планируют закупить лекарства и вакцину против обезьяньей оспы

Об этом пресс-секретарь Европейской комиссии сообщил в комментарии Reuters, передает ЕН.

Закупки будут осуществляться через Управление готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здоровья (HERA) в составе Еврокомиссии.

ЕС планирует приобрести вакцину против обычной оспы Imvanex компании Bavarian Nordic и антивирусные препараты SIGA Technologies.

В Bavarian Nordic подтвердили, что готовы выполнить заказ. Вакцина от обычной оспы может обеспечить иммунитет и против обезьяньей оспы.

Напомним, Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.

Министерство здравоохранения считает низкими шансы на распространение обезьяньей оспы на территории Украины.

Moderna тестирует потенциальные вакцины против оспы обезьян на этапе доклинических испытаний.