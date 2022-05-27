В ЕС планируют закупить лекарства и вакцину против обезьяньей оспы
Евросоюз работает над механизмом закупки вакцин и лекарств против обезьяньей оспы
Об этом пресс-секретарь Европейской комиссии сообщил в комментарии Reuters, передает ЕН.
Закупки будут осуществляться через Управление готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здоровья (HERA) в составе Еврокомиссии.
ЕС планирует приобрести вакцину против обычной оспы Imvanex компании Bavarian Nordic и антивирусные препараты SIGA Technologies.
В Bavarian Nordic подтвердили, что готовы выполнить заказ. Вакцина от обычной оспы может обеспечить иммунитет и против обезьяньей оспы.
- Напомним, Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.
- Министерство здравоохранения считает низкими шансы на распространение обезьяньей оспы на территории Украины.
- Moderna тестирует потенциальные вакцины против оспы обезьян на этапе доклинических испытаний.
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