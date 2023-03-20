Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Евросоюз принял во внимание решение II досудебной палаты Международного уголовного суда выдать ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка (РФ, - ред.) Марии Львовой-Беловой, в связи с подозрением в преступлении противозаконной депортации и противоправной перевозки детей в контексте войны России против Украины", - говорится в документе.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза 15 декабря 2022 года поздравили и "поддержали дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления, связанные с российской агрессивной войной против Украины".

В настоящее время ЕС рассматривает решение МКС как "начало процесса привлечения к ответственности всех виновных, в том числе российского руководства за преступления и зверства, которые стали возможны и осуществляются в Украине по приказам этого руководства".

"ЕС также выражает поддержку расследованию прокурора Международного уголовного суда в Украине и призывает к полному сотрудничеству с ним всех государств-участников", - говорится в заявлении.