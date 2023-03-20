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В ЕС отреагировали на ордер МКС на арест Путина

20 мартa, 2023 понедельник
05:43
Мир

Европейский Союз поддерживает решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Евросоюз принял во внимание решение II досудебной палаты Международного уголовного суда выдать ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка (РФ, - ред.) Марии Львовой-Беловой, в связи с подозрением в преступлении противозаконной депортации и противоправной перевозки детей в контексте войны России против Украины", - говорится в документе.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза 15 декабря 2022 года поздравили и "поддержали дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления, связанные с российской агрессивной войной против Украины".

В настоящее время ЕС рассматривает решение МКС как "начало процесса привлечения к ответственности всех виновных, в том числе российского руководства за преступления и зверства, которые стали возможны и осуществляются в Украине по приказам этого руководства".

"ЕС также выражает поддержку расследованию прокурора Международного уголовного суда в Украине и призывает к полному сотрудничеству с ним всех государств-участников", - говорится в заявлении.

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
  • Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
  • А президент США Джо Байден заявил, что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
  • Известно, что президент России Путин должен посетить Южную Африку в августе для участия в саммите БРИКС. Руководство Южно-Африканской Республики знает об ордере Международного уголовного суда по аресту Путина и осознаем юридические обязательства.
  • Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на такое решение МКС и подчеркнул, что Россия понесет ответственность за каждое проявление террора против Украины и ее народа.
ЕС
Владимир Путин
война с Россией
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