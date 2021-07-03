В ЕС отныне запрещена продажа одноразовых изделий из пластика

Об этом сообщает DW.

Запрет касается одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек, палочек для размешивания и удержания надувных шариков. Также нельзя больше продавать одноразовые контейнеры для еды и для напитков, изготовленные из пенопласта. Предприниматели теперь должны переходить на альтернативные товары из переработанных материалов типа стекла и металла.

Также запрещены к продаже будут тарелки и другая посуда из пластмассы на биологической основе или биоразлагаемые пластики. Аналогичными являются правила и для одноразовой посуды из бумаги, содержащей пластиковый слой или покрытой пластиковой пленкой.

Одноразовые продукты, остающиеся на складах, разрешено дораспродавать. Директива ЕС о запрете пластиковой посуды была принята еще в 2019 году. в отношении ее имплементации отдельные страны-члены ЕС будут определяться самостоятельно.