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В ЕС осудили решение России возбудить уголовное дело против судей МКС

23 мая, 2023 вторник
03:30
Война с Россией

Евросоюз решительно осудил российское решение возбудить уголовное дело против прокурора и трех судей Международного уголовного суда, которые были вовлечены в расследование преступлений во время российской агрессивной войны против Украины

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Европейский союз осуждает уголовное производство, которое было инициировано российскими властями против прокурора и судей Международного уголовного суда. Любые российские действия против мандата МКС и попытки запугать тех, кто вовлечен в расследование международных преступлений, совершенных в Украине, политически мотивирован, они являются дальнейшим свидетельством кремлевского неуважения к международным правилам и международному праву", - отмечается в документе.

ЕС подтвердил полную поддержку деятельности МКС, который является независимым и беспристрастным судебным институтом, которому доверяют более 120 стран со всех регионов мира и обеспечивает ответственность за самые тяжкие преступления.

"Мы твердо стоим рядом с Судом и остаемся готовы защищать его сотрудников от любого внешнего вмешательства в ход правосудия и направленного на подрыв международной системы уголовного правосудия. Мы призываем все страны-члены защищать принципы и ценности, изложенные в Римском уставе, и оставаться объединенными в борьбе против безнаказанности", - подчеркнул Жозеп Боррель.

  • Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
  • 19 мая российское МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина .
  • В МКС отреагировали на розыск Россией прокурора, выдавшего ордер на арест Путина, назвав это попыткой нарушить мандат.

Жозеп Боррель
воєнні злочини Росії
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