Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Европейский союз осуждает уголовное производство, которое было инициировано российскими властями против прокурора и судей Международного уголовного суда. Любые российские действия против мандата МКС и попытки запугать тех, кто вовлечен в расследование международных преступлений, совершенных в Украине, политически мотивирован, они являются дальнейшим свидетельством кремлевского неуважения к международным правилам и международному праву", - отмечается в документе.

ЕС подтвердил полную поддержку деятельности МКС, который является независимым и беспристрастным судебным институтом, которому доверяют более 120 стран со всех регионов мира и обеспечивает ответственность за самые тяжкие преступления.

"Мы твердо стоим рядом с Судом и остаемся готовы защищать его сотрудников от любого внешнего вмешательства в ход правосудия и направленного на подрыв международной системы уголовного правосудия. Мы призываем все страны-члены защищать принципы и ценности, изложенные в Римском уставе, и оставаться объединенными в борьбе против безнаказанности", - подчеркнул Жозеп Боррель.