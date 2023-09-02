В ЕС осудили псевдовыборы РФ на оккупированных территориях Украины
Спикер Европейской комиссии Петер Стано обнародовал заявление с осуждением проведения Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины
Об этом он написал на платформе Х (бывший твиттер).
"Россия начала досрочное голосование на своих незаконных "выборах" на временно оккупированных украинских территориях. Это дальнейшее массовое нарушение международного права и суверенитета Украины", - написал Стано в Twitter.
"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск – это все Украина! Причастные к этому (псевдовыборы. – Ред.) будут привлечены к ответственности", – добавил представитель Еврокомиссии.
- 31 августа российские захватчики начали проводить так называемые выборы в псевдоместные советы и "законодательные органы" на временно оккупированных территориях Украины.
- 29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".
- Также Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые.
- Кроме этого, Служба безопасности идентифицировала лица более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских "кураторов", участвующих в организации незаконного голосования на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
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