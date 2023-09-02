В ЕС осудили псевдовыборы РФ на оккупированных территориях Украины

Об этом он написал на платформе Х (бывший твиттер).

"Россия начала досрочное голосование на своих незаконных "выборах" на временно оккупированных украинских территориях. Это дальнейшее массовое нарушение международного права и суверенитета Украины", - написал Стано в Twitter.

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск – это все Украина! Причастные к этому (псевдовыборы. – Ред.) будут привлечены к ответственности", – добавил представитель Еврокомиссии.