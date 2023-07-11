В ЕС около 64% населения поддерживают военную помощь Украине, - Евробарометр

Об этом говорится в социологическом исследовании "Евробарометр", опубликованном в понедельник, 10 июля, сообщает "Немецкая волна".

Среди всех мер, принимаемых Европейским Союзом в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину, наименее популярно финансирование закупок и поставок вооружений Киеву. Но даже у нее уровень поддержки очень высок – в среднем по ЕС с этой политикой согласны 64% граждан.

При этом мнения жителей разных стран Евросоюза по этому вопросу существенно расходятся. Меньше тех, кто поддерживает поставки оружия Украине за европейский счет – в Болгарии (30%), на Кипре (36%) и в Словакии (37%). Больше всего – в Швеции (93%), Португалии (90%), Финляндии и Дании (89%). В Германии уровень поддержки ниже среднего: 62 процента.

Наиболее поддерживаемым населением Евросоюза мерой в связи с российской агрессией в Украине является обеспечение гуманитарной помощью пострадавших от войны людей - с ней согласны 88% граждан ЕС. Прием беженцев поддерживает 86%, а обеспечение финансовой поддержки Украине – 75% опрошенных граждан Евросоюза.

Несколько менее популярны штрафные меры по отношению к РФ. Да, экономические санкции поддерживают 72% населения Евросоюза, а запрет на вещание в ЕС российских госСМИ, таких как "Спутник" и RT - 66%.

Опрос "Евробарометр" был проведен в мае-июне 2023 года. По сравнению с его данными за январь-февраль поддержка мер ЕС в этой сфере несколько снизилась: в среднем примерно на 2% по шести пунктам.

Кроме того, 82 процента считают, что Европейский Союз должен как можно быстрее снизить свою зависимость от российских источников энергии. Зимой такую политику поддерживали 84 процента респондентов.

В целом реакцией ЕС на российское вторжение в Украину удовлетворены 56% респондентов, а реакцией правительства своей страны удовлетворены 54%. Подробности не уточняются.

В опросе "Евробарометр", проведенном с 31 мая по 21 июня в 27 странах ЕС, приняли участие 26 425 граждан Евросоюза. Это исследование Европейская комиссия, Европарламент и другие институты и агентства ЕС используют для мониторинга общественного мнения по вопросам, касающимся Европейского Союза, отношение к политическим и общественным темам. Проект существует с 1974 года.