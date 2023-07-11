В ЕС около 64% населения поддерживают военную помощь Украине, - Евробарометр
Около 64% граждан ЕС согласны с тем, что Евросоюз оказывает Украине оружие: самая высокая поддержка в Швеции, а самая низкая – в Болгарии.
Об этом говорится в социологическом исследовании "Евробарометр", опубликованном в понедельник, 10 июля, сообщает "Немецкая волна".
Среди всех мер, принимаемых Европейским Союзом в связи с полномасштабным российским вторжением в Украину, наименее популярно финансирование закупок и поставок вооружений Киеву. Но даже у нее уровень поддержки очень высок – в среднем по ЕС с этой политикой согласны 64% граждан.
При этом мнения жителей разных стран Евросоюза по этому вопросу существенно расходятся. Меньше тех, кто поддерживает поставки оружия Украине за европейский счет – в Болгарии (30%), на Кипре (36%) и в Словакии (37%). Больше всего – в Швеции (93%), Португалии (90%), Финляндии и Дании (89%). В Германии уровень поддержки ниже среднего: 62 процента.
Наиболее поддерживаемым населением Евросоюза мерой в связи с российской агрессией в Украине является обеспечение гуманитарной помощью пострадавших от войны людей - с ней согласны 88% граждан ЕС. Прием беженцев поддерживает 86%, а обеспечение финансовой поддержки Украине – 75% опрошенных граждан Евросоюза.
Несколько менее популярны штрафные меры по отношению к РФ. Да, экономические санкции поддерживают 72% населения Евросоюза, а запрет на вещание в ЕС российских госСМИ, таких как "Спутник" и RT - 66%.
Опрос "Евробарометр" был проведен в мае-июне 2023 года. По сравнению с его данными за январь-февраль поддержка мер ЕС в этой сфере несколько снизилась: в среднем примерно на 2% по шести пунктам.
Кроме того, 82 процента считают, что Европейский Союз должен как можно быстрее снизить свою зависимость от российских источников энергии. Зимой такую политику поддерживали 84 процента респондентов.
В целом реакцией ЕС на российское вторжение в Украину удовлетворены 56% респондентов, а реакцией правительства своей страны удовлетворены 54%. Подробности не уточняются.
В опросе "Евробарометр", проведенном с 31 мая по 21 июня в 27 странах ЕС, приняли участие 26 425 граждан Евросоюза. Это исследование Европейская комиссия, Европарламент и другие институты и агентства ЕС используют для мониторинга общественного мнения по вопросам, касающимся Европейского Союза, отношение к политическим и общественным темам. Проект существует с 1974 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное