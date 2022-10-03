В ЕС официально зарегистрировано около 4,2 млн беженцев из Украины
В связи с вооруженной агрессией РФ количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 млн
Об этом сообщает пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Число зарегистрированных для временной защиты достигло 4,183 млн человек. Всего по всей Европе зафиксировано более 7,5 млн. граждан Украины.
Согласно данным ООН, больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше – 1,409 млн.
- Посол ЕС в Украине рассказал, что страны Евросоюза будут поддерживать переселенцев столько, сколько будет продолжаться война.
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