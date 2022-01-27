В ЕС одобрили применение таблеток Pfizer против COVID-19

Об этом сообщает Reuters.



"По данным клинических испытаний компании, Paxlovid был почти на 90% эффективным в предотвращении госпитализации и смерти пациентов с высоким риском тяжелых заболеваний. Последние лабораторные данные свидетельствуют о том, что препарат также сохранил свою эффективность против штамма "Омикрон"", - говорится в сообщении.



Paxlovid можно принимать на дому при появлении симптомов COVID-19. Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что это первый такой препарат и он может оказать значительное влияние на состояние людей, у которых есть риск тяжелого течения заболевания.



"Paxlovid - это первое пероральное противовирусное средство для домашнего использования в нашем портфолио, и оно может реально изменить ситуацию для людей с высоким риском прогрессирования до тяжелой формы COVID-19", - заявила Кириакидес.

Напомним, Украина подписала договор с компанией Pfizer на закупку таблеток Paxlovid от коронавируса.

В США регуляторы здравоохранения разрешили выпускать и употреблять таблетки Paxlovid, а также применять препарат разрешили в Великобритании и Канаде.