В ЕС одобрили применение таблеток Pfizer против COVID-19
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение таблеток Paxlovid против COVID-19 от компании Pfizer для лечения взрослых с риском тяжелого течения заболевания
Об этом сообщает Reuters.
"По данным клинических испытаний компании, Paxlovid был почти на 90% эффективным в предотвращении госпитализации и смерти пациентов с высоким риском тяжелых заболеваний. Последние лабораторные данные свидетельствуют о том, что препарат также сохранил свою эффективность против штамма "Омикрон"", - говорится в сообщении.
Paxlovid можно принимать на дому при появлении симптомов COVID-19. Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что это первый такой препарат и он может оказать значительное влияние на состояние людей, у которых есть риск тяжелого течения заболевания.
"Paxlovid - это первое пероральное противовирусное средство для домашнего использования в нашем портфолио, и оно может реально изменить ситуацию для людей с высоким риском прогрессирования до тяжелой формы COVID-19", - заявила Кириакидес.
- Напомним, Украина подписала договор с компанией Pfizer на закупку таблеток Paxlovid от коронавируса.
- В США регуляторы здравоохранения разрешили выпускать и употреблять таблетки Paxlovid, а также применять препарат разрешили в Великобритании и Канаде.
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