В ЕС одобрили первые таблетки от COVID-19
Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало таблетки против коронавируса от Merck
Об этом сообщает EMA .
"Комитет ЭМА по лекарственным средствам (CHMP) выдал рекомендации по использованию препарата Lagevrio (также известного как "Молнупиравир") для лечения COVID-19", - говорится в сообщении.
Препарат можно использовать для лечения взрослых, страдающих коронавирусом, но не требующих дополнительного кислорода и имеющих повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.
Как отмечается, Lagevriо следует применять как можно скорее после установления диагноза COVID-19. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней.
- Напомним, в Украине начали плацебо-контролируемые исследования таблеток от коронавируса, созданных компаниями Pfizer и Merck.
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