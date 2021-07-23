В ЕС одобрили использование COVID-вакцины Moderna для подростков

Об этом сообщает пресс-служба EMA.



Применение вакцины будет таким же, как и у людей в возрасте от 18 лет. Ее применяют через две прививки с интервалом в четыре недели.



Проводилось исследование с участием 3 732 детей в возрасте от 12 до 17 лет, которое показало, что вакцина вызвала такую же реакцию, как и у людей 18-25 лет.

Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам позволило делать прививки вакциной от коронавируса Pfizer детей в возрасте от 12 до 15 лет.

В Евросоюзе с 1 июня начались прививки детей с 12 лет от коронавируса.