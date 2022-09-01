В ЕС одобрили две вакцины от Омикрона
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало утверждение двух вакцин против коронавируса производства Pfizer/BioNTech и Moderna, адаптированных под новый вариант Омикрона BA.1
Об этом сообщает EMA.
Вакцины адаптированы на основе оригинальных, уже одобренных к использованию в ЕС. Такие препараты позволяют обеспечить лучшую защиту от новых вариантов коронавируса и призваны поддерживать оптимальный уровень защиты против COVID-19 с развитием вируса.
Проанализированные ЭМА исследования показали, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna обеспечивают сильный иммунный ответ на вариант Омикрона ВА.1 и оригинальный вариант SARS-CoV-2 у ранее вакцинированных людей.
Побочные эффекты после введения препаратов соответствовали тем, что наблюдались в случае оригинальных вакцин, и были непродолжительными, что дало медицинскому регулятору основания говорить о безопасности вакцин.
ЭМА также анализирует безопасность и эффективность вакцин, адаптированных к вариантам Омикрона ВА.4 и ВА.5.
Решение регулятора ЕС является лишь рекомендацией, на основе которой национальные регуляторы государств-членов могут разрешить применение новых вакцин.
- Отметим, что в середине августа Великобритания одобрила вакцину Moderna от COVID-19, которая нацелена как на оригинальный штамм, так и на вариант Омикрон, став первой в мире сделавшей это страной.
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