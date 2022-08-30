В ЕС обсуждают возможность освобождения от визовых ограничений россиян в возрасте до 25 лет, - СМИ

Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, государства ЕС обсуждают компромиссные варианты введения визовых ограничений в отношении России, которые не предусматривали бы тотального запрета.

"Есть много идей. Возможно, в конце концов, только на определенные категории россиян будут распространяться. Или в будущем ЕС будет ежегодно выдавать ограниченное количество российских туристических виз", - рассказал собеседник издания.

Другой источник издания сообщил о продвижении отказа от каких-либо визовых ограничений для российской молодежи.

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"В руководящих кругах ЕС есть какая-то одержимость российской молодежью - теми, кто младше 25 лет. Но большинство российских солдат, убивающих и насилующих людей в Украине, младше 25 лет. Мы должны избавиться от мысли, что это просто "война Путина", а не российская война вообще", - сказал собеседник EUobserver.

Европейский дипломат на условиях анонимности спрогнозировал отдельные переговоры о полном запрещении виз для россиян.

"Я ожидаю, что отдельные переговоры о полном запрете на визы для российских туристов начнутся только после решения в среду", - сказал источник.

Введение визовых ограничений для россиян будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Праге 31 августа.

По состоянию на 15 августа было известно, что в России возник спрос на шенгенские визы, количество обращений выросло на 40%, в то время как в 2014 году 76% россиян не имели даже загранпаспорта.

28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

Германия и Франция выступили против полного запрета шенгенских виз для россиян.

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