В ЕС обсуждают установку "ценового коридора" на импорт газа, - Reuters
Польша, Италия, Бельгия и Греция подготовили предложение для Европейского Союза о введении "динамического ценового коридора" на газ, пытаясь снизить высокие цены на энергоносители и стремительно растущую инфляцию
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на соответствующий документ.
Лидеры стран ЕС на встрече в Праге в пятницу обсудят, следует ли ограничивать цены на газ и если да, то каким образом. Брюссель рассматривает эту идею, но еще не сделал официального предложения – а между тем некоторые страны подготовили свои собственные.
"Коридор будет применяться ко всем оптовым операциям, не ограничиваясь импортом из конкретных юрисдикций и не ограничиваясь конкретным использованием природного газа", - говорится в документе, описывающем предложенный ценовой "коридор" - диапазон, который определяется рыночной ценой и ниже ее.
В документе, переданном другим странам ЕС, предлагается установить ценовой коридор на уровне, который достаточно высок, чтобы позволить газовому рынку функционировать, и достаточно гибок, чтобы обеспечить европейским странам возможность привлекать конкурентные по цене поставки с мировых газовых рынков.
В случае необходимости это может означать разрешение на сделки с газом по ценам, превышающим коридор.
"Он должен действовать как автоматический выключатель и сдерживать спекуляции. Он не имеет целью удерживать цены на искусственно низком уровне", - говорится в документе, добавляя, что он также должен применяться к долгосрочным контрактам, цена которых привязана к существующим ценовым ориентирам на газ.
- Напомним, 4 октября послы ЕС согласовали новые санкции против РФ, в пакет включена предельная цена на нефть.
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