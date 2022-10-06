В ЕС обсуждают установку "ценового коридора" на импорт газа, - Reuters

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на соответствующий документ.

Лидеры стран ЕС на встрече в Праге в пятницу обсудят, следует ли ограничивать цены на газ и если да, то каким образом. Брюссель рассматривает эту идею, но еще не сделал официального предложения – а между тем некоторые страны подготовили свои собственные.

"Коридор будет применяться ко всем оптовым операциям, не ограничиваясь импортом из конкретных юрисдикций и не ограничиваясь конкретным использованием природного газа", - говорится в документе, описывающем предложенный ценовой "коридор" - диапазон, который определяется рыночной ценой и ниже ее.

В документе, переданном другим странам ЕС, предлагается установить ценовой коридор на уровне, который достаточно высок, чтобы позволить газовому рынку функционировать, и достаточно гибок, чтобы обеспечить европейским странам возможность привлекать конкурентные по цене поставки с мировых газовых рынков.

В случае необходимости это может означать разрешение на сделки с газом по ценам, превышающим коридор.

"Он должен действовать как автоматический выключатель и сдерживать спекуляции. Он не имеет целью удерживать цены на искусственно низком уровне", - говорится в документе, добавляя, что он также должен применяться к долгосрочным контрактам, цена которых привязана к существующим ценовым ориентирам на газ.

Напомним, 4 октября послы ЕС согласовали новые санкции против РФ, в пакет включена предельная цена на нефть.

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