В ЕС обсуждают ослабление возможного нефтяного эмбарго для России, - Bloomberg
Европейский Союз планирует ослабить готовящиеся санкции в отношении российской нефти и исключить запрет для судов ЕС транспортировать российскую нефть и топливо другим странам
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и источники в процессе, передает ЕП.
Исключение пункта из пакета продвигала среди других стран Греция, которая входит в число крупнейших судовладельцев в мире.
Запрет европейским судам транспортировать российскую нефть в любое место в мире должен еще больше ухудшить экспорт РФ.
При этом блок оставляет запрет на страхование таких поставок, что все равно станет значительным препятствием для экспорта российской нефти.
В первоначальные предложения ЕС планировал запретить транспортировку нефти и топлива, происходящих из России или экспортировавшихся из России в третьи страны.
Согласно нынешним предложениям, запрет на страхование судов не будет касаться продукции, не происходящей из России, даже если она проходит через РФ транзитом. Норма вступит в силу через три месяца после утверждения.
Издание пишет, что на практике это должно ограничить продажу нефти из России – основные игроки отрасли, скорее всего, будут держаться в стороне.
- 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго.
- Еврокомиссия единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России, теперь Совет ЕС должен утвердить его или внести изменения.
- По данным Bloomnerg, ЕС планирует пересмотреть условия введения эмбарго на российскую нефть и разрешить закупки Венгрии и Словакии до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Остальные страны должны отказаться от нефти до конца года.
- Болгария отказалась поддерживать введение эмбарго на российскую нефть, если не получит исключений для дальнейшей поставки сырья
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