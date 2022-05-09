В ЕС обсуждают ослабление возможного нефтяного эмбарго для России, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и источники в процессе, передает ЕП.

Исключение пункта из пакета продвигала среди других стран Греция, которая входит в число крупнейших судовладельцев в мире.

Запрет европейским судам транспортировать российскую нефть в любое место в мире должен еще больше ухудшить экспорт РФ.

При этом блок оставляет запрет на страхование таких поставок, что все равно станет значительным препятствием для экспорта российской нефти.

В первоначальные предложения ЕС планировал запретить транспортировку нефти и топлива, происходящих из России или экспортировавшихся из России в третьи страны.

Согласно нынешним предложениям, запрет на страхование судов не будет касаться продукции, не происходящей из России, даже если она проходит через РФ транзитом. Норма вступит в силу через три месяца после утверждения.

Издание пишет, что на практике это должно ограничить продажу нефти из России – основные игроки отрасли, скорее всего, будут держаться в стороне.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго.

Еврокомиссия единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России, теперь Совет ЕС должен утвердить его или внести изменения.

По данным Bloomnerg, ЕС планирует пересмотреть условия введения эмбарго на российскую нефть и разрешить закупки Венгрии и Словакии до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Остальные страны должны отказаться от нефти до конца года.

Болгария отказалась поддерживать введение эмбарго на российскую нефть, если не получит исключений для дальнейшей поставки сырья