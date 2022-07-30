В ЕС обнаружили первую смерть от обезьяньей оспы

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В Испании было обнаружено 4298 инфицированных обезьяньей оспой, из них 120 (3,2%) были госпитализированы и один умер.

Большинство инфицированных в Испании (4081) мужчины. Их возраст колеблется от 10 месяцев до 88 лет, в среднем – 37 лет. Интересно, что 3458 случаев связаны с мужчинами, которые имели половые отношения с мужчинами.

Всемирная организация здравоохранения всего зафиксировала лишь пять летальных исходов в инфицированных обезьяньей оспой.

В Европе по состоянию на 29 июля зарегистрировано 10 059 подтвержденных случаев обезьяньей оспы. После Испании больше всего случаев зафиксировано в Германии (2540), за ней следуют Великобритания (2367), Франция (1837), Нидерланды (878) и Португалия (633).

Добавим, что обезьяна – редкое вирусное заболевание, передаваемое человеку от животных. Она обычно встречается в Западной и Центральной Африке.

Симптомы заболевания – лихорадка, головная боль и кожная сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальное тело.

Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний считает низким риск масштабного распространения обезьяньей оспы среди населения в целом.