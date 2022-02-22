В ЕС обнародовали список санкций против России, которые будут рассмотрены сегодня в связи с признанием Путиным ОРДЛО

Об этом говорится в заявлении глав Европейского совета и Европейской комиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляен.



Они назвали "незаконным и неприемлемым" признание Москвой независимость "ДНР" и "ЛНР" и заявили, что эти действия нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, собственные международные обязательства России и еще больше усугубляют кризис.



Сегодня в 16.00 состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС под председательством Верховного представителя, после которой будет официально представлен первый пакет санкций.



Пакет содержит предложения:

ввести санкции против тех, кто был причастен к незаконному решению;

наложить ограничения на банки, финансирующие российские военные и другие операции на этих территориях;

ограничить возможность российского государства и правительства получить доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС, ограничить финансирование воинственной и агрессивной политики;

ограничить торговлю с двумя самопровозглашенными "республиками" и ЕС, чтобы гарантировать, что ответственные лица четко ощущают экономические последствия своих незаконных и агрессивных действий;

также ЕС подготовился и готов принять дополнительные меры на более позднем этапе, если это потребуется в свете дальнейших событий.

"Союз остается в полной солидарности с Украиной и объединен в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. Мы стоим рядом и будем поддерживать Украину и ее народ", - отмечается в заявлении.