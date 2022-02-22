В ЕС обнародовали список санкций против России, которые будут рассмотрены сегодня в связи с признанием Путиным ОРДЛО
22 февраля министры иностранных дел ЕС рассмотрят новый пакет санкций против России на фоне признания Кремлем "ДНР" и "ЛНР"
Об этом говорится в заявлении глав Европейского совета и Европейской комиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляен.
Они назвали "незаконным и неприемлемым" признание Москвой независимость "ДНР" и "ЛНР" и заявили, что эти действия нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, собственные международные обязательства России и еще больше усугубляют кризис.
Сегодня в 16.00 состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС под председательством Верховного представителя, после которой будет официально представлен первый пакет санкций.
Пакет содержит предложения:
- ввести санкции против тех, кто был причастен к незаконному решению;
- наложить ограничения на банки, финансирующие российские военные и другие операции на этих территориях;
- ограничить возможность российского государства и правительства получить доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС, ограничить финансирование воинственной и агрессивной политики;
- ограничить торговлю с двумя самопровозглашенными "республиками" и ЕС, чтобы гарантировать, что ответственные лица четко ощущают экономические последствия своих незаконных и агрессивных действий;
- также ЕС подготовился и готов принять дополнительные меры на более позднем этапе, если это потребуется в свете дальнейших событий.
"Союз остается в полной солидарности с Украиной и объединен в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. Мы стоим рядом и будем поддерживать Украину и ее народ", - отмечается в заявлении.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- Байден подписал указ о санкциях в отношении связанных с "Л/ДНР" лиц и запрет на отдельные операции в ОРДЛО.
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России.
- Великобритания ввела санкции против пяти российских банков – Черноморского банка развития и реконструкции, Банка "России", "Промсвязи банка", Генбанка и Индустриального сберегательного банка, а также против олигархов Игоря Ротенберга, Бориса Ротенберга и Геннадия Тимченко.
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