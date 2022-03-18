В ЕС обнародовали инструкции по предоставлению временной защиты для украинских беженцев

Об этом идет речь на сайте Европейской Комиссии.

С начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля более трех миллионов человек покинули страну, из них, по оценке ООН, более половины составляют дети. В ответ на эту беспрецедентную ситуацию ЕС согласился активировать Директиву по временной защите, которая применяется с 4 марта и предлагает немедленную защиту и четкий правовой статус для миллионов людей. Сегодня, 18 марта, Еврокомиссия представила инструкции по помощи странам-членам в имплементации настоящей Директивы.

"Эти инструкции дают четкое определение, на кого может распространяться временная защита, включая, кроме граждан Украины, лиц и членов их семей, пользовавшихся убежищем или временной защитой на территории Украины до 24 февраля, до начала войны", – говорится в сообщении.

Инструкции содержат толкование самого термина "адекватная защита" в соответствии с международным законодательством, которое может рассматриваться как альтернатива "временной защите", с соблюдением всех положений Хартии ЕС по фундаментальным правам и в духе Директивы о временной защите. Это означает уважение к человеческому достоинству, включая обеспечение достойных условий проживания и уважения к каждому человеку.

Известно, что отдельный раздел инструкций посвящен обращению с детьми. В частности, предполагается, что дети и подростки, прибывающие на территорию ЕС без сопровождения взрослых, должны немедленно получать человека для представления их прав. Перемещение таких детей в другие страны-члены будет осуществляться в координации с Еврокомиссией. Все дети, спасающиеся от войны, независимо от их статуса должны получить полную защиту и быстрый доступ к специальным правам, включая образование, здравоохранение и психологическую помощь.

Инструкции также разъясняют порядок реализации специальных прав беженцев, например использование разрешения на проживание беженца как разрешения на его трудоустройство на территории страны пребывания, и для подтверждения правового статуса в других органах власти, а также в банковских учреждениях для открытия собственного счета.

Этим документом ЕС подтвердил право беженцев на свободу движения до и после разрешения на жительство. В частности, граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, могут беспрепятственно передвигаться по территории ЕС в течение 90 дней в пределах 180 дней. После получения вида на жительство такие люди, находящиеся под временной защитой, сохраняют полную свободу передвижения.

"Инструкции предусматривают порядок предоставления помощи в репатриации тем людям, которые не имеют права оставаться в ЕС, например, временно находившимся в Украине иностранцам на момент начала российской агрессии. Документ определяет предоставление консульских услуг таким людям и порядок их возвращения в страну происхождения", – добавляют в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения более 5 миллионов украинцев – 12% населения – покинули свои дома и стали вынужденными переселенцами. Из них 3,2 млн – беженцы, выехавшие за границу и 2 млн – это внутренне перемещенные лица.

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