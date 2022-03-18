В ЕС обнародовали инструкции по предоставлению временной защиты для украинских беженцев
Европейская Комиссия обнародовала операционные инструкции для стран-членов об имплементации Директивы по временной защите, которую ЕС активировал для оказания практической помощи украинским беженцам, спасающимся на территории Евросоюза от российской агрессии
Об этом идет речь на сайте Европейской Комиссии.
С начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля более трех миллионов человек покинули страну, из них, по оценке ООН, более половины составляют дети. В ответ на эту беспрецедентную ситуацию ЕС согласился активировать Директиву по временной защите, которая применяется с 4 марта и предлагает немедленную защиту и четкий правовой статус для миллионов людей. Сегодня, 18 марта, Еврокомиссия представила инструкции по помощи странам-членам в имплементации настоящей Директивы.
"Эти инструкции дают четкое определение, на кого может распространяться временная защита, включая, кроме граждан Украины, лиц и членов их семей, пользовавшихся убежищем или временной защитой на территории Украины до 24 февраля, до начала войны", – говорится в сообщении.
Инструкции содержат толкование самого термина "адекватная защита" в соответствии с международным законодательством, которое может рассматриваться как альтернатива "временной защите", с соблюдением всех положений Хартии ЕС по фундаментальным правам и в духе Директивы о временной защите. Это означает уважение к человеческому достоинству, включая обеспечение достойных условий проживания и уважения к каждому человеку.
Известно, что отдельный раздел инструкций посвящен обращению с детьми. В частности, предполагается, что дети и подростки, прибывающие на территорию ЕС без сопровождения взрослых, должны немедленно получать человека для представления их прав. Перемещение таких детей в другие страны-члены будет осуществляться в координации с Еврокомиссией. Все дети, спасающиеся от войны, независимо от их статуса должны получить полную защиту и быстрый доступ к специальным правам, включая образование, здравоохранение и психологическую помощь.
Инструкции также разъясняют порядок реализации специальных прав беженцев, например использование разрешения на проживание беженца как разрешения на его трудоустройство на территории страны пребывания, и для подтверждения правового статуса в других органах власти, а также в банковских учреждениях для открытия собственного счета.
Этим документом ЕС подтвердил право беженцев на свободу движения до и после разрешения на жительство. В частности, граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, могут беспрепятственно передвигаться по территории ЕС в течение 90 дней в пределах 180 дней. После получения вида на жительство такие люди, находящиеся под временной защитой, сохраняют полную свободу передвижения.
"Инструкции предусматривают порядок предоставления помощи в репатриации тем людям, которые не имеют права оставаться в ЕС, например, временно находившимся в Украине иностранцам на момент начала российской агрессии. Документ определяет предоставление консульских услуг таким людям и порядок их возвращения в страну происхождения", – добавляют в сообщении.
- Напомним, с начала полномасштабного российского вторжения более 5 миллионов украинцев – 12% населения – покинули свои дома и стали вынужденными переселенцами. Из них 3,2 млн – беженцы, выехавшие за границу и 2 млн – это внутренне перемещенные лица.
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