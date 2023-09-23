В ЕС обеспокоены "очень несбалансированными" торговыми отношениями с Китаем
В субботу, 23 сентября, еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис во время выступления на саммите в Шанхае заявил, что Европейский Союз имеет "очень несбалансированные" торговые отношения с Китаем
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам представителя ЕС, хотя Союз и пытается снизить свою уязвимость, когда речь идет о "стратегических продуктах", это не означает, что он разрывается с Китаем, с которым у него рекордная торговля.
Так, Евросоюз пытается найти новый баланс в своей стратегии относительно КНР, пытаясь уменьшить риски и свою зависимость от азиатской страны, сохраняя доступ к ее рынку. Комиссия недавно объявила об антисубсидийном расследовании китайских электромобилей, что вызвало негодование в Пекине.
"Это открытый акт протекционизма, который серьезно нарушит и исказит глобальную цепочку автомобильной промышленности", - заявило министерство торговли Китая после того, как было объявлено о расследовании.
Нынешние переговоры проходят в рамках Экономического и торгового диалога высокого уровня между ЕС и Китаем - большого форума для чиновников, на котором обсуждаются вопросы, связанные с макроэкономикой, торговыми раздражителями, цепочками поставок и финансовыми услугами. Он также может стать ступенькой к потенциальному саммиту между лидером КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который может состояться позже в этом году.
Ожидается, что Домбровскис скажет Пекину, что для перезагрузки отношений необходимы конкретные договоренности. Он также попытается объяснить своим китайским коллегам, что расследование в отношении электромобилей будет строго соблюдать процедурные шаги и блок будет искать сотрудничества с Пекином.
Представитель ЕС также призвал Китай помочь вместе с другими организациями, такими как ООН, защитить мировые поставки продовольствия на фоне блокирования зерна из Украины после того, как Россия вышла из соглашения о безопасном коридоре, заключенном при посредничестве ООН и Турции.
Домбровскис назвал поведение Москвы в вопросе продовольственной безопасности позорным.
- Накануне Reuters писал , что Европейский Союз может оказаться в ситуации, когда до 2030 года его потребности в литий-ионных батареях и топливных элементах будут удовлетворяться преимущественно Китаем. Эксперты предупреждали, что это может привести к зависимости - как от российского газа.
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