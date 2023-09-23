В ЕС обеспокоены "очень несбалансированными" торговыми отношениями с Китаем

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам представителя ЕС, хотя Союз и пытается снизить свою уязвимость, когда речь идет о "стратегических продуктах", это не означает, что он разрывается с Китаем, с которым у него рекордная торговля.

Так, Евросоюз пытается найти новый баланс в своей стратегии относительно КНР, пытаясь уменьшить риски и свою зависимость от азиатской страны, сохраняя доступ к ее рынку. Комиссия недавно объявила об антисубсидийном расследовании китайских электромобилей, что вызвало негодование в Пекине.

"Это открытый акт протекционизма, который серьезно нарушит и исказит глобальную цепочку автомобильной промышленности", - заявило министерство торговли Китая после того, как было объявлено о расследовании.

Нынешние переговоры проходят в рамках Экономического и торгового диалога высокого уровня между ЕС и Китаем - большого форума для чиновников, на котором обсуждаются вопросы, связанные с макроэкономикой, торговыми раздражителями, цепочками поставок и финансовыми услугами. Он также может стать ступенькой к потенциальному саммиту между лидером КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который может состояться позже в этом году.

Ожидается, что Домбровскис скажет Пекину, что для перезагрузки отношений необходимы конкретные договоренности. Он также попытается объяснить своим китайским коллегам, что расследование в отношении электромобилей будет строго соблюдать процедурные шаги и блок будет искать сотрудничества с Пекином.

Представитель ЕС также призвал Китай помочь вместе с другими организациями, такими как ООН, защитить мировые поставки продовольствия на фоне блокирования зерна из Украины после того, как Россия вышла из соглашения о безопасном коридоре, заключенном при посредничестве ООН и Турции.

Домбровскис назвал поведение Москвы в вопросе продовольственной безопасности позорным.