В ЕС обещают рассмотреть заявку Украины на вступление "в ближайшие дни"

Об этом он написал в Twitter.



"Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС Украине непреклонны. В ближайшие дни мы обсудим заявку Украины на членство",- написал Мишель.



Президент Евросовета добавил, что союз продолжает быть на стороне Украины, в частности, по ядерной безопасности и гуманитарной помощи.

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