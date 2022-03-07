В ЕС обещают рассмотреть заявку Украины на вступление "в ближайшие дни"
Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни
Об этом он написал в Twitter.
"Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС Украине непреклонны. В ближайшие дни мы обсудим заявку Украины на членство",- написал Мишель.
Президент Евросовета добавил, что союз продолжает быть на стороне Украины, в частности, по ядерной безопасности и гуманитарной помощи.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
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